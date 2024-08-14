Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında elektronik sigara, kaçak tütün, kaçak sigara ve uyuşturucu maddeler bulunuyor.

14.08.2024 16:35
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve 6 ilçe jandarma komutanlığı tarafından 9-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Alaşehir, Akhisar, Sarıgöl, Turgutlu, Kırkağaç ve Soma ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, 09-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında cumhuriyet savcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında; 123 adet elektronik sigara, 146 bin 452 adet dolu ve boş makaron, 339 kilogram kaçak tütün, 3 bin 500 adet klipsli poşet, 4 adet sanayi tipi sigara sarmada kullanılan kompresör makinesi, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1250 adet kesilmiş makaron bandrolü, 41 paket kaçak sigara, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 23 adet kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olaylara karışan 9 şahıs hakkında ise adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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