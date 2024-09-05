Manisa'da 60 Yaşındaki Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da 60 Yaşındaki Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu

Manisa\'da 60 Yaşındaki Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, uzun süre haber alamayan 60 yaşındaki Mehmet Akalp evinde hareketsiz halde bulundu. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

05.09.2024 15:57
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Manisa'nın Akhisar içesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hashoca Mahallesi 132 Sokak üzerinde kiracı olarak ikamet eden Mehmet Akalp'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, Akalp'in kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine pencereden evin içine bakan ev sahibi, Akalp'i hareketsiz bir şekilde gördü. Polis ve sağlık ekiplerine haber veren ev sahibi, kapıyı da zorlayarak içeriye girdi. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akalp'in cansız bedeni, adli tabip kontrolünün ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 60 Yaşındaki Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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