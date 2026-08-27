Manisa'da Yangın Riski Yüksek - Son Dakika
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Manisa'da Yangın Riski Yüksek

Manisa\'da Yangın Riski Yüksek
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28-30 Ağustos'ta Manisa'da yüksek sıcaklık ve rüzgar bekleniyor, yangın önlemleri artırıldı.

Manisa'da 28-30 Ağustos tarihleri arasında 'yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar' beklenirken, orman yangını riskine karşı tüm kurumlar teyakkuz haline geçirildi. Orman ve kırsal alanlarda denetimlerin artırılacağı, tarımsal faaliyetlerin ise yakından takip edileceği açıklandı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Manisa'nın da içinde bulunduğu Ege Bölgesi'nde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Söz konusu hava şartlarının orman yangını riskini artırabileceği değerlendirilirken, Manisa'da yangınlara karşı alınan tedbirler artırıldı. Manisa Valiliği koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların 28-30 Ağustos tarihleri boyunca teyakkuz halinde tutulacağı bildirildi. Orman yangınlarının önlenmesi, erken tespit edilmesi ve olabilecek yangınlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyon kesintisiz sürdürülecek. Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında mahalle ekipleri de hazır bulundurulacak.

Orman ve kırsal alanlarda denetimler artırılacak

Kolluk kuvvetleri tarafından ormanlık alanlar ile ormanlara bitişik kırsal bölgelerde devriye ve denetimler artırılacak. Anız, bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere yangın riski oluşturabilecek faaliyetlere izin verilmeyecek. Ormanlara girişlerin kısıtlandığı bölgelerde denetimler sıklaştırılırken, orman yollarında araçların duraklamasına ve yol kenarlarında piknik yapılmasına müsaade edilmeyecek. Kritik meteorolojik koşullarda izinli mesire alanlarında dahi ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Tarımsal faaliyetler yakından takip edilecek

Yangın riskinin yüksek olduğu tarım alanlarında biçerdöver ve balya makinelerine yönelik denetimler artırılacak. Yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri bulunmayan araçların çalışmasına izin verilmeyecek. Gerekli görülmesi halinde yangın riskinin yüksek olduğu saatlerde tarımsal faaliyetlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi. Sigara izmariti, araç egzozu ve benzeri nedenlerle çıkabilecek yangınlara karşı trafik denetimleri de artırılacak.

Enerji hatları ve tesisler kontrol edilecek

Enerji dağıtım şirketleri tarafından enerji nakil hatları, trafo merkezleri, direkler ve hat altlarında kontroller gerçekleştirilecek. Ziraat ve sera alanlarında bulunan standart dışı enerji tesisleri denetlenerek yangın riski oluşturan hatların kullanımına izin verilmeyecek. Spiral, kaynak makinesi ve benzeri kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek yangınlara karşı da gerekli tedbirler alınacak.

Yangın müdahale güzergahları açık tutulacak

Olabilecek yangınlara müdahalenin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla yangın bölgelerine yetkisiz kişi ve araçların girişine izin verilmeyecek. Müdahale güzergahlarında araç parkı ve trafik yoğunluğu oluşmasının önüne geçilecek. TOMA'lar ile kamu ve özel kuruluşlara ait su tankerleri göreve hazır tutulacak. Yangın söndürme araçlarının olay yerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için gerekli trafik tedbirleri alınacak.

Valilikten vatandaşlara uyarı

Manisa Valiliği, 28-30 Ağustos tarihleri arasında etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakmaması, yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınması ve herhangi bir yangın veya duman görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların 28-30 Ağustos boyunca çalışmalarını koordineli şekilde sürdüreceği, olabilecek yangınlara karşı tüm müdahale kapasitesinin hazır tutulacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Manisa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Yangın Riski Yüksek - Son Dakika

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