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Manisa'da Yeni Yıl Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Yeni Yıl Tedbirleri Alındı

Manisa Valiliği koordinesinde genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınarak, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girmeleri sağlanacak. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personel ve ekip sayısı artırılarak, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Manisa\'da Yeni Yıl Tedbirleri Alındı
31.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 13:17
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Manisa'da vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güven ortamı içerisinde girmeleri amacıyla Manisa Valiliği koordinesinde genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alındı.

Manisa'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla Manisa Valiliği koordinesinde genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alındı.

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 474 personel, 312 ekip, 1 dedektör köpek, 7 dron, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 584 personel, 159 ekip, 11 dron, Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bin 847 personel, 59 ambulans görev alacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
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