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Manisa'da Yeşim Akbaş cinayetinde şok gelişme, komiser yardımcısı beraat etti

Ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti, beraat etti

Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili tutuklu olarak yargılaması süren komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız beraat etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 Nisan tarihinde meydana gelen ve güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın ölümüyle sonuçlanan olayda 3'üncü duruşma gerçekleştirildi. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bilirkişi tarafından verilen rapor hakkında tarafların avukatları söz aldı.

Hiçbir delil bulunmadığı için beraatı istendi

Akbaş ailesinin avukatlarından olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği temsilcilerinden İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Barış Özbay, bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu ve taraflı olduğunu ifade ederek bir heyet tarafından yeniden rapor hazırlanarak mahkemeye sunulmasını talep etti. Sanık avukatları ise komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın bilirkişi raporuna göre de masum olduğunu ve üzerine atılı tüm suçlardan aklandığını belirterek Yıldız'ın beratını istedi. Sanık avukatları ayrıca dosyada Yıldız'ın söz konusu eylemi gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil bulunmadığını belirtti.

"Yeşim'i çok seviyordum"

Sanık Doğan Can Yıldız ise "Yeşim'i çok seviyordum. Keşke hayatta olsaydı. Olaydan sonra onu kurtarmak için elimden geleni yaptım ama ne yazık ki kurtaramadım. Bu olayla ilgili bir ilgim olmadığını, daha önceki duruşmalarda da söyledim. Her iki bilirkişi raporunda da şahsıma ait en ufak bir deli yok. Bu nedenle beraatımı istiyorum" dedi.

Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verdi

Tarafların dinlenmesinin ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın Kadına Karşı Kasten Adam Öldürme suçunu işlediğini için cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından duruşmaya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından başlayan duruşmada mahkeme, sanığın suçunun sabit olmadığından tutuklu sanık Doğan Can Yıldız'ın 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verdi. Mahkeme çıkışında maktul Yeşim Akbaş'ın yakınları gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi.

"Bugün yavrumun kemikleri sızladı"

Mahkemenin kararına tepki gösteren ve gözyaşlarına hakim olamayan Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, "Benim kızım intihar etmedi. Bugün beklediğimiz adalet sağlanmadı. Ama Türkiye'de adaletin olduğuna inanıyorum. Bugün alınan bu kararla kızımın kemikleri sızladı" dedi. Akbaş ailesinin avukatlarından olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği temsilcilerinden İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Barış Özbay, ise "Bugün Yeşim Akbaş'ın duruşması için buradaydık. Karar duruşması olacağını beklemiyorduk. Çünkü dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu konuyu olayı çözebilecek nitelikte olmadığı gibi yanlı ve tam anlamıyla sanık bakış açısıyla ele alınmış bir değerlendirme idi. Biz itirazlarımızı sunduk ancak mahkeme itirazlarımızı kabul etmeyerek konuyla ilgili mütalaa istedi. Savcılık sanığın kadına yönelik kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istese de, mahkeme intihar edip etmediği ya da öldürülüp öldürülmediği konusunda bir şüphe oluştuğunu belirterek beraat kararı verdi. Biz bu kararın takipçisi olacağız çünkü Yeşim intihar edebilecek birisi değil. Verilen bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.