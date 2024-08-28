Manisa\'da Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Denetimi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde 21-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yüksek ses ve abartı egzoz denetiminde 165 araç trafikten men edilirken, kusurlu görülen 356 araç ve sürücüsüne 1 milyon 260 bin 703 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüklerinin işbirliğinde il genelinde 21-26 Ağustos tarihleri arasında 'Abartı Egzoz', 'Yüksek Ses', 'Müzik', 'Drift' ve 'Modifiyeli Araçlara' yönelik 27 ekip ve 53 personel ile denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim sonucunda kontrol edilen 2 bin 149 araç ve sürücüsünden kusurlu görülen 356 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 260 bin 703 TL idari para cezası uygulandığı ve 165 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İşçi servisleri de denetlendi

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İstasyon Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 27 Ağustos tarihinde; 32 ekip 62 personel ile işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildiği açıklandı. 491 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde kusurlu görülen 47 araç ve sürücüsüne toplam 201 bin 915 TL idari para cezası uygulandığı ve 6 işçi servisinin de trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA