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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 476 Kişiyi Yakaladı - Son Dakika
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 476 Kişiyi Yakaladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aralık ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla aranan 476 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında nitelikli suçlardan aranan ve uzun hapis cezaları bulunan kişiler de yer alıyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aralık Ayında 476 Kişiyi Yakaladı
30.12.2023 - 11:28,
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralık ayında yapılan çalışmalarla, aranan 476 kişi yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca aralık ayı içinde toplam 476 aranan şahsın yakalandığı açıklandı. Yakalanan şahıslar içerisinde; nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunan kesinleşmiş hapis cezası 10 yıl ve üzeri olan 12 kişi, kesinleşmiş hapis cezası 20 yıl ve üzeri olan 1 kişinin de bulunduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan 20 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme' suçlarından 16 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'Kasten Öldürme' suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'Hırsızlık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarından 14 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahsın da yakalandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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