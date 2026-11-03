Manisa Köprübaşı'nda hasta nakil ambulansı traktörle çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa Köprübaşı'nda hasta nakil ambulansı traktörle çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Manisa Köprübaşı\'nda hasta nakil ambulansı traktörle çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Manisa Köprübaşı'nda Demirci'den Salihli'ye hasta sevk eden ambulans traktörle çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Demirci-Salihli karayolu bir süre çift yönlü kapandı; yola dökülen zeytinyağı nedeniyle oluşan kayganlık için temizlik çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hasta nakil ambulansı ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, traktördeki zeytinyağları yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Demirci Devlet Hastanesi'nden Salihli'ye hasta sevki gerçekleştiren ambulans, güzergahın 53. kilometresinde Mustafa Koçak idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları yaptıkları çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, ambulansta görevli 3 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ile hastanın yanı sıra traktör sürücüsü Mustafa Koçak ve traktörde bulunan İsmail Koçak yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolu bir süre ulaşıma kapandı

Kaza sebebiyle Demirci-Salihli karayolu bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ve traktörün uçurumdan kaldırılmasının ardından trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kaza sırasında traktörde bulunan zeytinyağının yola dökülmesi sonucu güzergahta kayganlık oluştu. Ekiplerce yolda temizlik çalışması başlatılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Manisa KöprübaşıZeytinyağı3. SayfaSalihliDemirciGüncelSon Dakika

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