Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Manisa\'nın Kula ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde Körez, Ayazören ve Kalınharman mevkilerinde çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

03.06.2024 19:10  Güncelleme: 19:14
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Manisa'nın Kula ilçesinde birbiri ardına Körez, Ayazören ve Kalınharman mevkiinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

İlk yangın, saat 13.45 sıralarında Körez Mahallesi Yalınlar mevkiinde çıktı. Ekipler Körez Mahallesi'nde yangına müdahale ettiği sırada Ayazören Mahallesi Hamidiye istikametinde bir ekin tarlasında da yangın çıktı. O sırada Ayazören mevkiinde çalışan Kula Belediyesine bağlı kepçe hemen yangın bölgesine geçerek, yangına büyümeden müdahaleye başladı. Körez Mahallesi'nde soğutma çalışmaları sürdüğü esnada Kalınharman mevkiinde bir yangın daha başladı. Çıkan yangınlar, Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, su tankerleri, orman araçları, belediye iş makineleri ve vatandaşların müdahaleleri ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika

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