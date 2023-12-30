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Manisa'nın sevilen emekli öğretmeni kanser hastalığına yenik düştü - Son Dakika
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Manisa'nın sevilen emekli öğretmeni kanser hastalığına yenik düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan ve belediye meclis üyeliği de yapan Ali Ufuk Yeyen, kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Yeyen, doğum gününde toprağa verildi.

Manisa\'nın sevilen emekli öğretmeni kanser hastalığına yenik düştü
30.12.2023 - 14:03,  Güncelleme: 14:06
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinin sevilen simalarından emekli öğretmen Ali Ufuk Yeyen yakalandığı kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti. Doğum gününde toprağa verilen 2 çocuk babası Yeyen 68 yaşındaydı.

Alaşehir'in sevilen simalarından emekli öğretmen Ali Ufuk Yeyen (68) yakalandığı kanser hastalığa yenik düştü. Türkiye'nin değişik bölgelerinde 32 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Alaşehir Beş Eylül İlkokulunda çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ve bir dönem Alaşehir Belediye Meclisinde Doğru Yol Partisinden meclis üyeliği de yapan Ali Ufuk Yeyen, yaklaşık üç ay önce kanser hastalığına yakalandı. Amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Ali Ufuk Yeyen öğle namazını müteakip Alaşehir Yıldırım Beyazıt Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlıkta dualarla toprağa verildi. Cenaze namazında Ali Ufuk Yeyen'in oğulları İsmail ve İlkhan Yeyen taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, meslektaşları, öğrencileri, sevenleri ve ailesi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'nın sevilen emekli öğretmeni kanser hastalığına yenik düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'nın sevilen emekli öğretmeni kanser hastalığına yenik düştü - Son Dakika
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