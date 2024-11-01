Manisa Salihli'de 17 Yeni Emniyet Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Manisa Salihli'de 17 Yeni Emniyet Aracı Hizmete Girdi

Manisa Salihli\'de 17 Yeni Emniyet Aracı Hizmete Girdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne tahsis edilen 17 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Törende konuşan yetkililer, araçların emniyet hizmetlerini hızlandıracağını belirtti.

01.11.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Bölge Trafik İstasyon Amirliğine tahsis edilen 17 yeni araç, düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce tüm ülkede gerçekleştirilen ve İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 7 bin 204 aracın devir teslim töreni tamamlanmış, bu araçlardan 178 tanesi ilimize tahsisi yapılmıştır. O araçlardan 10 tanesi ilçe emniyet müdürlüğümüze 7 tanesi de Bölge Trafik İstasyon Amirliğimize gönderildi. Araç filomuz ve yıpranmış ve eskimişti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğümüze katılan araçlarla Salihli'de yürütmekte olduğumuz hizmet daha hızlı ve güvenli olacaktır. Yeni araçlarımız Salihli'ye hayırlı olsun" dedi.

Hizmete alınan araçların Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine hayırlı olmasını dileyen Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, "Allah her türlü kazadan ve beladan korusun" Emniyet ve asayiş konularında, emniyet ve Jandarma personelinin fedakarca çalıştığına değinen Kaymakam Güldoğan "Bakanlığımız bütçesi ve hayırseverlerin katkıları ile hizmete alınan araçlarla emniyetimiz daha hızlı ve etkili görev yapacak. Emniyetimizi de daha güçlü hale getirecek. Polis ve jandarmamızın ayağına taş değmesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katkı sağlayanlara plaket verildi. Yapılan dua ve kesilen kurban sonrası, yeni araçlar şehir turu atıp, hizmet vermeye başladı.

Törene Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Nurettin Kelem ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Salihli'de 17 Yeni Emniyet Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika

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