Manisa Salihli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Salihli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı

Manisa Salihli\'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

19.02.2024 12:32
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, Yılmaz Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan bıçaklı kavgada R.D. (56) ve K.Y. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan 1'ini özel bir hastaneye, diğerini ise Devlet Hastanesine kaldırdı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan diğer şüphelilerin E.D. (29) ve E.D. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaralı R.D. ile diğer şüpheliler E.D. (29) ve E.D. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa Salihli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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