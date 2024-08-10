Manisa Salihli'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. 8'inci saate girilen söndüme çalışmalarında gece görüşlü 2 helikopter de kullanılıyor.

Çelikli Mahallesi mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlanmıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine ulaştı. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 8 saattir süren yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği bölgede her iki mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor. - MANİSA