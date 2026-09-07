Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, elini kaptırdığı kazadan sonra taburcu oldu - Son Dakika
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Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, elini kaptırdığı kazadan sonra taburcu oldu

Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, elini kaptırdığı kazadan sonra taburcu oldu
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Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırarak yaralanmasının ardından başarılı bir ameliyat geçirdi ve hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Cıllı'nın bir süre evinde istirahat edeceği bildirildi.

Manisa'nın Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırarak yaralanmasının ardından gördüğü tedaviyi tamamlayarak hastaneden taburcu edildi.

Dün öğle saatlerinde kendisine ait bağda üzüm hasadı yaparken elini makineye kaptıran ve ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın tedavisi başarıyla sonuçlandı. Yapılan kontrollerde tendonlarında zedelenme olduğu belirlenen ve başarılı bir ameliyat geçiren Cıllı, hastanedeki gözetim sürecinin ardından taburcu oldu.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenilen Başkan Cıllı'nın, bir süre evinde istirahat edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Ekrem Cıllı, Saruhanlı, Ameliyat, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, elini kaptırdığı kazadan sonra taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, elini kaptırdığı kazadan sonra taburcu oldu - Son Dakika
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