Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, elini kaptırdığı kazadan sonra taburcu oldu

Manisa'nın Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırarak yaralanmasının ardından gördüğü tedaviyi tamamlayarak hastaneden taburcu edildi.

Dün öğle saatlerinde kendisine ait bağda üzüm hasadı yaparken elini makineye kaptıran ve ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın tedavisi başarıyla sonuçlandı. Yapılan kontrollerde tendonlarında zedelenme olduğu belirlenen ve başarılı bir ameliyat geçiren Cıllı, hastanedeki gözetim sürecinin ardından taburcu oldu.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenilen Başkan Cıllı'nın, bir süre evinde istirahat edeceği bildirildi.