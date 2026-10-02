Manisa Soma'da İmbat maden işletmesindeki göçükte 5 işçi öldü, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Manisa Soma'da İmbat maden işletmesindeki göçükte 5 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

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Manisa Soma\'da İmbat maden işletmesindeki göçükte 5 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
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Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçükte arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Kazada 2 işçi yaralanırken 5 işçi hayatını kaybetti; Manisa Valiliği, göçük altında kalan 3 maden işçisine de ulaşıldığını bildirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 2 işçi yaralandı, 5 işçi ise hayatını kaybetti.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay'ın ardından Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşılırken kazada 2 işçi yaralandı 5 işçi ise hayatını kaybetti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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