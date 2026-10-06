Dur ihtarına uymayan sürücünün kaçışı Soma'da kaldırımda bitti: Araç trafoyla direğe sıkıştı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayan sürücünün kaçışı Soma'da kaldırımda bitti: Araç trafoyla direğe sıkıştı

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Dur ihtarına uymayan sürücünün kaçışı Soma\'da kaldırımda bitti: Araç trafoyla direğe sıkıştı
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Soma'nın Adalet Caddesi'nde polis ekiplerinin takibe aldığı plakasız otomobil, ters yöne girdikten sonra kaldırıma çıkarak trafo ile direk arasında kaldı. Kaldırımda oturanların kaçışarak kurtulduğu olayda yaralanan olmazken, araçtaki 2 kişi yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde plakasız araçla polisten kaçan sürücü, ters yöne girerek kaldırımda bulunan trafo ile direk arasına sıkıştı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

DUR İHTARINA UYMADI, TERS YÖNE GİRDİ

Soma ilçesi Adalet Caddesi'nde plakasız bir aracı takibe alan polis ekipleri, sürücünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç, kaldırım üzerinde bulunan trafo ile direk arasına sıkışarak ancak durabildi.

Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların da büyük tehlike atlattığı öğrenildi. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu olayda, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza yaparak duran araçta bulunan 2 kişi, Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGüvenlikGüncelPolisSomaSon Dakika

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