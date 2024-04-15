Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza bugün 16.10 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi girişi mobil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih Ö. (35) idaresindeki 45 TP 605 plakalı motosiklet ile Sümeyra K. (35) yönetimindeki 45 ADM 169 plakalı araç çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Salih Ö. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Salih Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa Turgutlu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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