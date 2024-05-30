Manisa Valiliği, Akhisar Gölet Alanı\'ndaki Kavgayla İlgili Açıklama Yaptı

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Manisa Valiliği, dün gece konser sonrası Akhisar Gölet Alanı'nda 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 565. Akhisar Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda gerçekleştirilen konser sonrası husumetli iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de kavgayı ayırmak isteyen polisin kurşunuyla hayatını kaybetti. Olayla ilgili Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akhisar ilçemizde gerçekleştirilen Çağlak Festivali kapsamında 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü gölet alanında düzenlenen konser sonrasında karşılıklı iki grup arasında kavga çıkmıştır. Olaya karışanlardan şüpheli Ş.D.'nin kesici aletle saldırarak Y.A. isimli şahsı göğüs bölgesinden yaralaması üzerine görevlilerimizce önce havaya uyarı atışı yapılmış, ancak şüphelinin saldırıya devam etmesi nedeniyle polis memuru Ö.G. tarafından şüphelinin bacak bölgesi hedef alınarak ateş edilmiştir. 112 Acil Sağılık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralı Y.A. Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Ş.D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli Ş.D.'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir" - MANİSA