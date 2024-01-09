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Manisa ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ve 119 bin TL nakit para ele geçirildi.

Manisa ve İzmir\'de PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
09.01.2024 - 23:39,
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Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığının, İzmir ve Manisa'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve 119 bin TL nakit para ele geçirildi.

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen, N.G., Y.İ., R.G., O.G., K.G., R.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 265 adet uyuşturucu hap, 119 bin TL nakit para ile 5 adet cep telefonuna el konuldu. Söz konusu 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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