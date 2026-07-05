Manyas\'ta çıkan anız ve orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ormana sıçrayan anız yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki anızlık ve ormanlık alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin koordineli yürüttüğü müdahale sayesinde, alevler geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR