Manyas'ta bayram ziyaretinde korkunç olay: Bir kişi eşini öldürdü, kuzenini yaraladı ve intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika
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Manyas'ta bayram ziyaretinde korkunç olay: Bir kişi eşini öldürdü, kuzenini yaraladı ve intihar teşebbüsünde bulundu

Manyas\'ta bayram ziyaretinde korkunç olay: Bir kişi eşini öldürdü, kuzenini yaraladı ve intihar teşebbüsünde bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kişi, bayram ziyaretine gittiği baba evinde çıkan tartışmada eşini öldürüp, kuzenini yaraladıktan sonra, aynı tabancayla intihar teşebbüsünde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen kadın toprağa verildi.

16.04.2024 13:19
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kişi, bayram ziyaretine gittiği baba evinde çıkan tartışmada eşini öldürüp, kuzenini yaraladıktan sonra, aynı tabancayla intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay, Manyas ilçesi kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde 14 Nisan günü meydana geldi. M.K. (35) adlı şahıs, bayram ziyareti için eşi K.K. (32) ile birlikte Manyas'a geldi. M.K., eşi ve teyzesinin oğlu M.G. (37) ile birlikte babası K.K.'nin evine geçti. İddiaya göre, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan ve bayram nedeniyle barışan M.K. ve kuzeni M.G., birlikte alkol almaya başladı. M.K. yine iddiaya göre eşi K.K.'nin de kuzeni ile barışmasını istedi. Eşi buna karşı çıkınca, taraflar arasında tartışma çıktı. M.K., yanında bulundurduğu tabancasıyla önce kuzeni M.G.'ye ateş etti. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden kuzen, kanlar içerisinde yere yığılırken, M.K. bu kez eşi K.K.'yi de başından vurup, daha sonra çenesine dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden K.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. M.K.'nin de durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K. ile 3 yıllık evli olduğu öğrenilen K.K., Manyas ilçesine bağlı Erecek Mahallesi'nde toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manyas'ta bayram ziyaretinde korkunç olay: Bir kişi eşini öldürdü, kuzenini yaraladı ve intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manyas'ta bayram ziyaretinde korkunç olay: Bir kişi eşini öldürdü, kuzenini yaraladı ve intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika
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