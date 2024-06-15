Manyas'ta çıkan yangında 52 koyun telef oldu - Son Dakika
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Manyas'ta çıkan yangında 52 koyun telef oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde çıkan yangında 52 koyun telef oldu. Gönenli iş insanı Ahmet Selvi'ye ait çiftlikte meydana gelen yangında, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın 2 milyon lirayı aştığı belirtildi.

15.06.2024 15:18
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen yangında 52 koyun telef oldu.

Manyas ilçesinin kırsal Akçaova Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 52 koyun telef olurken, maddi hasarın iki milyonu aşkın olduğu belirtiliyor. Gönenli iş insanı Ahmet Selvi'ye ait Manyas Akçaova Mahallesinde bulunan çiftlikte sabaha karşı meydana gelen ve elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiyesi ve tedbir amaçlı Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale ederken, yangında 52 koyun ile birlikte çiftlikteki bazı müştemilatın ve saman balyalarının yandığı açıklandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangından doğan zararın 2 milyon lirayı aştığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manyas'ta çıkan yangında 52 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manyas'ta çıkan yangında 52 koyun telef oldu - Son Dakika
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