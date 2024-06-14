Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan bir kişi, köpeklerin saldırısına uğrayarak ciddi şekilde yaralandı.
Manyas'a bağlı Hamamlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 başıboş köpek gece evine gitmek üzere yolda yürüyen İ.A.'ya (67) saldırdı. Köpeklerin arasında kalan İ.A., kaçmaya çalışırken yere düştü. Köpeklerin ısırması sonucu, İ.A.'nın kolları ciddi şekilde yaralandı. İ.A., olayın ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan İ.A.'nın en kısa sürede ameliyata alınacağı öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Manyas'ta Köpek Saldırısı: Bir Kişi Ciddi Şekilde Yaralandı - Son Dakika
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