Manyas\'ta samanlık yangını söndürüldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin birlikte müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda yonca balyası ile kömür zarar gördü.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde bir samanlıkta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Manyas Grup Amirliği'ne bağlı 2 araç ve 5 personel, Gönen-Sarıköy Müfreze ekiplerinden 1 araç ve 2 personel sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca BASKİ'ye ait 1 su nakil aracı ile Manyas Belediyesi'ne ait 1 kepçe ve 1 kamyon da destek verdi.

Ekiplerin birlikte müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tahmini 400 adet yonca balyası ile yaklaşık 2 ton kömür yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR