Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Başkanvekili Atamasıyla İlgili Yasal İşlem Başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı: " Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkanvekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." - ANKARA