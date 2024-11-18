Mardin'de 16 Firari Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de 16 Firari Tutuklandı

Mardin\'de 16 Firari Tutuklandı

Haklarında hapis cezası bulunan 16 firari Mardin'de yakalanarak tutuklandı.

18.11.2024 10:53
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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 firari yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 13 yıl, 7 ay, 28 gün ve kasten öldürme suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 16 Firari Tutuklandı - Son Dakika

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