Mardin'de evi ateşe veren şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de evi ateşe veren şüpheli İstanbul'da yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde annesi ve eşinin bulunduğu evi ateşe vererek ağır yaralanmalarına sebep olan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Avcılar'da saklandığı tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Şüpheli, jandarma tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.06.2024 17:05
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Mardin'de annesi ve eşinin bulunduğu evi ateşe vererek ağır yaralanmalarına sebep olan ve olaydan sonra kaçan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 22 Haziran'da annesi ve eşinin bulunduğu evi, öldürmek kastıyla ateşe vererek ağır yaralanmalarına sebep olan V.B. isimli şüphelinin kaçarak İstanbul'a geldiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT); aranan şahısları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, V.B.'nin Avcılar'da bir adreste saklandığını tespit etti ve ev yakın takibe alındı. 5 gün saklandığı adrese düzenlenen operasyonla "kasten öldürme suçu"ndan aranan V.B., JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı. V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de evi ateşe veren şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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