Karnındaki 8 aylık bebeğiyle feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Karnındaki 8 aylık bebeğiyle feci şekilde can verdi

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Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyolu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kardeşler Özlem Nerse Karadaş ve Rojbin Nerse hayatını kaybetti. Kazada, hamile olan Özlem Nerse'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

30.06.2024 11:50
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Mardin'de bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kız kardeş can verdi. Hayatını kaybeden kardeşlerden birinin hamile olması ise yürek dağladı.

OTOMOBİL İLE TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Dün sabah saatlerinde Mardin- Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyolu mevkisinde Mehmet Karadaş idaresindeki otomobil ile tır çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüyle birlikte Rojbin Nerse, Özlem Nerse, Suphiye Nerse ve Çetin Nerse yaralanmıştı.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDEN KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ HAMİLE ÇIKTI

Kazada, iki kız kardeş Özlem Nerse ve Rojbin Nerse ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kız kardeş, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Kardeşlerden Özlem'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. İki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

Karnındaki 8 aylık bebeğiyle feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karnındaki 8 aylık bebeğiyle feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Atilla Avan: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum..... 8 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz: siz bu kafayla gittiğiniz sürece Türkiye düzelmez. Otomobille tır birbirine girmedi. Tır kırmızı ışıktan geçerek otomobili ezdi. Hayatlarını kaybetmediler, resmen katledildiler. 8 0 Yanıtla
  • Harun Gençtürk: Karadeniz yoluna koyduğunuz radarın yarısını doğuya koysanız bu kazalar olmaz 3 0 Yanıtla
  • barış özcan: Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalı, yavaşlamıyor bile, ya uyudu yada ben tırım bana birşey olmaz diye hızlıca kırmızıdan geçti. 3 0 Yanıtla
  • Alper Elma: trafik kuralları uygulayanlar boşuna uygulamıyor, sabırsız insanlar yüzünden kırmızı ışıkta bile geçmeye yeltenenler sayesinde yüzlerce kazalar meydana geliyor , yazık her iki tarafa da yazıkk sebep olanlara hiç acımıyorum 3 0 Yanıtla
  • Ayışığı taşımacılık tic ldt şti KONYA: sarı yanması ile birlikte kırmızı yanıyor önceden saniye vardı şimdi durmak çok zor sarı yanmasıyla birlikte kırmızı yanıyor büyük araçlar için durması çok zor bununla ilgili acil düzenleme yapılmalı başka kimsenin canı yanmamalı 1 0 Yanıtla
  • Ender Yavaş: Derdimiz anayasa!!!!!. Yeni anayasa olsa bunlar düzelir !!!!!!! 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Karnındaki 8 aylık bebeğiyle feci şekilde can verdi - Son Dakika
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