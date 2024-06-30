Karnındaki 8 aylık bebeğiyle feci şekilde can verdi

Mardin'de bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kız kardeş can verdi. Hayatını kaybeden kardeşlerden birinin hamile olması ise yürek dağladı.
Dün sabah saatlerinde Mardin- Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyolu mevkisinde Mehmet Karadaş idaresindeki otomobil ile tır çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüyle birlikte Rojbin Nerse, Özlem Nerse, Suphiye Nerse ve Çetin Nerse yaralanmıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada, iki kız kardeş Özlem Nerse ve Rojbin Nerse ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kız kardeş, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Kardeşlerden Özlem'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. İki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.
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