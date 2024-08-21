Mardin\'de firari hükümlü yakalandı

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Mardin'de hakkında 33 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede "kasten adam öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlardan 33 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. - MARDİN