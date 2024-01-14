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Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 13.00 sıralarında ilçenin Kabala Mahallesi'nde 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
3'ü ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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