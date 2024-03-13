Mardin'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda saat 16.30 sularında alana gelerek halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Mardin'de yaptıkları ve devam eden hizmetleri anlatarak 31 Mart seçimlerinde destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bitirdikten sonra Mardin'de aday gösterilen belediye başkan adaylarını platforma alarak tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kentten ayrılmak üzere Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçti. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten ayrıldı - Son Dakika
Bursa'da bir otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğa yardım etmek için evinin camından atlayan bir vatandaşın kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf, okul saatlerinde yaşanan yoğun trafiğin çözülmesi için önlemler alınmasını talep etti.
Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir video, sokak ortasında tartışan iki gencin arasında yaşanan olayı gözler önüne seriyor. Görüntüde genç kızın kendini tokatlamaya başlamasıyla olayın seyri değişiyor. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Yenice Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin bacasında çıkan yangın, iftar vaktinde paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir tır mezarlığa girerek devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki 3 çocuk babası, Karaçalılık Mahallesi Merkez Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitinginin ardından Mardin'e giden polis aracı, Alman uyruklu bir karavanla çarpıştı. Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobil, bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.
Adana'da, hakkında kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karaisalı ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, jandarma operasyonu sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Tığcılar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada B.A. isimli bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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