Mardin\'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten ayrıldı

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Mardin'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda saat 16.30 sularında alana gelerek halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Mardin'de yaptıkları ve devam eden hizmetleri anlatarak 31 Mart seçimlerinde destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bitirdikten sonra Mardin'de aday gösterilen belediye başkan adaylarını platforma alarak tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kentten ayrılmak üzere Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçti. - MARDİN