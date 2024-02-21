Mardin'de HDP'li siyasetçilere KCK davasında ceza verildi - Son Dakika
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Mardin'de HDP'li siyasetçilere KCK davasında ceza verildi

Mardin\'de HDP\'li siyasetçilere KCK davasında ceza verildi

Mardin'de 2014 yılında açılan KCK davasının karar duruşmasında, HDP'li siyasetçilere 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla ceza verildi. Mahkeme, eski HDP Milletvekili Gülser Yıldırım dahil olmak üzere 15 kişiye hapis cezası verdi.

21.02.2024 16:11
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Mardin'de 2014 yılında, HDP'li siyasetçiler hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla açılan KCK davasının karar duruşmasında 15 sanığa ceza verildi.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken, sanıklar ise katılmadı.

Savcı, sanıkların Mardin'de PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK/TM'ye bağlı sözde kent meclisi içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüklerini ve KCK tarafından verilen talimatlar doğrultusunda bir kısım eylemlere katıldıklarını, bu eylemlerin neler olduğunun dosyada delilleriyle mevcut olduğunu belirtti.

Avukatların savunmasından sonra kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'ın da bulunduğu 15 kişiye, örgüt üyeliğinden hapis cezası verdi.

Nazım Kök'e 7 yıl 6 ay, Davut Bozan'a 7 yıl 6 ay, Davut Şahin'e 7 yıl 6 ay, Lokman Ekenek'e 7 yıl 6 ay, Erdal Irmak'a 6 yıl 3 ay, Ziver Gümüş'e 7 yıl 6 ay, İpek Güneş'e 7 yıl 6 ay, Ayşe Bozan'a 7 yıl 6 ay, Musa Alkan'a 6 yıl 10 ay 15 gün, İsa Durç'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Genco Akman'a 6 yıl 3 ay, Sedat Dağ'a 6 yıl 3 ay, Gülser Yıldırım'a 6 yıl 3 ay, Mesut Amak'a 6 yıl 3 ay, Abdulkadir Aktaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de HDP'li siyasetçilere KCK davasında ceza verildi - Son Dakika

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