Mardin\'de Kaybolan İsmail Demir\'in Cesedi Bulundu

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Mardin'in Midyat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni, 140 gün sonra Şırnak'ın İdil ilçesinde kafası taşla ezilip karnına taş bağlanarak su kuyusuna atılmış vaziyette bulundu. Failler, cinayet büro ekipleri tarafından araç yansımasından bulundu.

25 Nisan'da Midyat ilçesinde kaybolan İsmail Demir'in (37) bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri projeli dosya kapsamında çalışma yürüttü. Ekip, 5 şüpheliyi 9 Eylül'de gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hamdullah Ö. (36) ve Ömer D. (26), 12 Eylül'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekip, cinayetin izini dedektif gibi sürerek failleri Midyat'ta sokağa girdikleri aracın başka bir araca yansımasıyla tespit etti. Aracın daha sonra İdil ilçesine doğru gittiği belirlendi. Öldürülen İsmail Demir'in başının önce taşla ezilip, daha sonra karnına taş bağlanıp kuyuya atıldığı itiraf edildi. Ceset, olaydan 140 sonra bulundu. Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öne sürüldü. - MARDİN