Mardin'de kayıp Alzheimer hastası kadın dağlık alanda bulundu

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Mardin'in Savur ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 3 gün sonra dağlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Savur ilçesi İşgören Mahallesinde ikamet eden Makbule Özer (80) isimli Alzheimer hastası kadın, kaldığı evden ayrılarak uzun süre geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri dağlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yaşlı kadın 3 günün sonunda sabah saatlerinde dağlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, tedbir amaçlı Savur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - MARDİN