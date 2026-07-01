Mardin\'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ömerli ilçesi Kocasırt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. (25) yönetimindeki 35 KA 2578 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü E.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN