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Mardin'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Soygun Girişimi - Son Dakika
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Mardin'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Soygun Girişimi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maskeli kişiler tarafından bir kuyumcuya yapılan silahlı saldırının nedeninin soygun girişimi olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçan 3 şüpheli suç aleti silahlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Mardin\'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Soygun Girişimi
11.01.2024 - 01:34,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maskeli kişiler tarafından bir kuyumcuya yapılan silahlı saldırının nedeninin soygun girişimi olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçan 3 şüpheli suç aleti silahlarla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgilere göre, dün saat 11.30 sıralarında Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan S.A., iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan S.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken maskeli 3 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede suç aleti silahlarla birlikte yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kızıltepe'de gerçekleşen Silahlı Yağmaya Teşebbüs ve Silahla Kasten Yaralama konusuyla alakalı Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda; olaya karışan şahısların kaçmış olduğu beyaz renkli araca takılı plakanın başka bir araca ait olduğu anlaşılmış, geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan araştırmalarda bahse konu araç ve şüpheliler tespit edilmiş ve 3 şüpheli saat 16.00 sıralarında yakalanmıştır. 3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 3 adet plastik maske, 2 adet kar maskesi, 5 adet biber gazı, 5 adet cerrahi eldiven, 45 adet 7.65 mm fişek, 1 adet 7.65 kovan, 1 adet olay anında aracın üzerinde takılı bulunan plaka ele geçirilmiş, şahıslar Kızıltepe Adliyesine sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır." denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Soygun Girişimi - Son Dakika


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