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Mardin'de maskeli saldırganlar kuyumcuya silahlı saldırıda bulundu - Son Dakika
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Mardin'de maskeli saldırganlar kuyumcuya silahlı saldırıda bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir kuyumcu, maskeli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda kuyumcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin\'de maskeli saldırganlar kuyumcuya silahlı saldırıda bulundu
10.01.2024 - 23:25,
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Mardin'de maskeli saldırganlar kuyumcuya silahlı saldırıda bulundu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan S. A., iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahla ayağından yaralanan Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, lüks otomobille gelen şüphelilerin kuyumcuya maskeli olarak girdikleri, iş yeri sahibini ayağından yaraladıktan sonra otomobile binip uzaklaşmaya çalışıyor.

Görüntülerin devamında yaralanan işyeri sahibinin kaçan saldırganların peşinden koşarak maskelerini çıkarmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Kızıltepe, Mardin, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de maskeli saldırganlar kuyumcuya silahlı saldırıda bulundu - Son Dakika


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