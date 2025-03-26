Mardin\'de Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Hazırlıkları

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla mezarlıklarda çalışmalarını 10 ilçede sürdürüyor. Ekipler, mezarlıklarda düzenli çevre düzenlemesi ve temizlik yaparken, bayram hazırlıkları çerçevesinde yabani ot biçme, yolları temizleme, çöpleri toplama, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama, ağaç budama ve genel temizlik işlemleri gibi kapsamlı çalışmalar yürütüyor. - MARDİN