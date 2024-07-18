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Mardin'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde şehir içi minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 47 M 0016 plakalı şehir içi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatı.