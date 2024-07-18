Mardin'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde şehir içi minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

18.07.2024 15:33
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Mardin'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde şehir içi minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 47 M 0016 plakalı şehir içi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatı.

Mardin\'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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