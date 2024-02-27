Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı

Mardin\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, Anıtlı Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat- Dargeçit yolunda Anıtlı Kavşağı mevkisinde R.H.A. idaresindeki 46 FB 717 plakalı Volkswagen marka Jetta model otomobil ile 34 DZC 404 Fiat marka Doblo model hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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