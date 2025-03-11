Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saat 05.00 sıralarında Mizgin Barış'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarptı.
Motosikletten savrulan 25 yaşındaki Mizgin Barış yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin Barış ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Barış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti - Son Dakika
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