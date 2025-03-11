Mardin\'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saat 05.00 sıralarında Mizgin Barış'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletten savrulan 25 yaşındaki Mizgin Barış yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin Barış ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Barış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.