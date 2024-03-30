Mardin\'in Artuklu ilçesinde silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı

Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırı: 3 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinin Sulaklı Mahallesi'nde bir araçtan inen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. E.H., M.A.Ş. ve Ş.Ö. isimli üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.