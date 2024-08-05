Mardin\'de Terör Örgütlerine Operasyonlar Devam Ediyor

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, "Nusaybin ve Dargeçit ilçelerimizin kırsal alanlarında yapılan operasyonlarda biri İçişleri Bakanlığı kırmızı kategoride yer alan terörist olmak üzere toplamda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Temmuz ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 14 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, "Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 22 kişiden 11'i tutuklanmıştır.

Nusaybin ve Dargeçit ilçelerimizin kırsal alanlarında yapılan operasyonlarda ise biri İçişleri Bakanlığı Terör listesi KIRMIZI kategoride yer alan terörist olmak üzere toplamda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Terörle Mücadele ile birlikte Organize Suç Çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 5 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır.İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında; 3 adet uzun namlulu silah, 18 adet ruhsatsız av tüfeği, 48 adet ruhsatsız tabanca ve 160 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Mobil Göç Aracımız, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında şehrimizde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Temmuz ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 59 şahıs Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensubu 1 kişi ikna edilerek Suriye'den ülkemize getirilmiş ve adli mercilere sevk edilmiştir."

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ilimizde Temmuz ayında yapılan operasyonları açıklayan Akkoyun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Temmuz ayı içerisinde toplamda 95 operasyon düzenlenmiş, operasyonlar kapsamında 14 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi de tutuklanmıştır.

Yine kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında ilimizde Temmuz ayı içerisinde 79 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 88 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda, ARANAN 342 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır.

Ayrıca; terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasadışı bahis ve çocuk istismarı başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 4 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanmıştır.

Trafik Denetimleri kapsamında Temmuz ayında 88 bin 419 araç denetlenmiştir.

Bilindiği üzere, trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız ilk sırada gelmektedir. Hız ihlallerinin önlenmesi amacıyla, Emniyet ve Jandarma birimlerimizce Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri ve Mobil Radar Araçları ile hız denetimleri yapılmaktadır.

İlimizde de Diyarbakır/Çınar-Mardin arasında 2, Mardin- Kızıltepe arasında 2, Nusaybin-Şırnak/ Cizre arasında 4 olmak üzere toplam 8 ayrı koridorda, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin kurulumları tamamlanmıştır. 25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu sistemler aracılığıyla belirtilen güzergahlarda hız denetimlerine başlanmıştır." - MARDİN