Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Derik ilçesi Kale Mahallesi ana cadde üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası öğrenilemeyen bir taksi, yol temizleme çalışması yapan bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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