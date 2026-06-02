Mardin\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 AE 646 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada S.D. (30), İ.Ç. (13), K.Ç. (57) ve K.Ç. (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN