Mardin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şafak Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Ş. ve R.Ö. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.