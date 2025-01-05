Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şafak Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Ş. ve R.Ö. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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