Mardin'de Trafik Kazası: Yaya Yaralı

3.Sayfa

Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor

Bir yıl önce satın alanın karı almayanları kahretti

Abdullah Zeydan\'ın yerine kayyum atandığı iddiasına yanıt

Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu

Mardin'de cip sürücüsü önce yayaya çarptı, sonra refüje çıktı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip sürücüsü önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan cip, önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.T. (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.