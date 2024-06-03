Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 160 gram skunk, 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 327 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

03.06.2024 22:53
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Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İlçelerde 290 polisin katılımı ile dron destekli yapılan operasyonda 28 adreste dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 160 gram skunk, 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 327 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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