Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adresleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzüm bağında yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram toz esrar, 161 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN