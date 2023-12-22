 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de yağış nedeniyle marketleri su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de yağış nedeniyle marketleri su bastı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağış sonrası marketleri su bastı. Yağış sonucunda rögarların taşmasıyla marketlerde su baskınları yaşandı. Çalışanlar suları tahliye etti ve herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

22.12.2023 - 13:44,
Abone Ol

Mardin'de yağış nedeniyle marketleri su bastı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağış sonrası marketleri su bastı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu. Yağış sonrası rögarların taşmasıyla marketleri su bastı. Su baskınlarının yaşandığı markette çalışanlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Su baskını olan marketlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Mardin\'de yağış nedeniyle marketleri su bastı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nusaybin, Mardin, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de yağış nedeniyle marketleri su bastı - Son Dakika


14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek

Son Dakika
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 14:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de yağış nedeniyle marketleri su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement